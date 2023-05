Une série d'indicateurs ont été élaborés lors de la conférence annuelle des cadres dirigeants de l'administration fiscale, afin d'améliorer les performances de cette structure et renforcer ses capacités, a indiqué mardi un communiqué du ministère des Finances.

Selon le communiqué, le ministère du secteur, Laaziz Faid, a indiqué dans son discours lors de la cérémonie de clôture, tenue lundi, que les ateliers, organisés dans le cadre de cette conférence annuelle, ont permis de dégager des indicateurs de performance "qui joueront un rôle crucial dans le suivi des réalisations de chaque axe d'intervention".

Ils permettront également "d'évaluer l'efficacité des mesures mises en place et d'apporter les ajustements nécessaires pour atteindre les objectifs fixés", souligne le ministre cité dans le communiqué. "A l'issue des travaux de ces ateliers, des indicateurs de performance ont été arrêtés suivant les orientations stratégiques de la Direction générale des impôts répondant à un objectif principal qui est la mobilisation des recettes fiscales ordinaires permettant de couvrir à terme les dépenses de fonctionnement", a-t-il ajouté.

Ces indicateurs, souligne M. Faid, permettront l'évaluation des performances de chaque cadre dirigeant suivant les actions planifiées de manière à assurer un meilleur service public et à accroitre les ressources de l'Etat dans une démarche de bonne gouvernance. M. Faid a également précisé que ces ateliers ont permis de mettre en évidence les contraintes et les obstacles auxquels l'administration fiscale est confrontée, estimant que "ce constat permettra de mettre en place des solutions adaptées pour atteindre les objectifs arrêtés".

A noter que la deuxième et dernière journée de la conférence, tenue sous le thème de la gestion par la performance, a été marquée par la tenue de quatre ateliers sur les thématiques du "recensement et l'immatriculation de la population fiscale", "les nouvelles orientations en matière de contrôle fiscal et de la recherche de l'information", "l'apurement des restes à recouvrer et la relance du recouvrement" ainsi que "la valorisation des ressources et la numérisation". Au cours de ces ateliers, "d'importants débats ont eu lieu et des axes d'intervention clés ont été identifiés pour la DGI qui permettront à l'administration fiscale de renforcer ses capacités et de mettre en place des actions concrètes pour l'amélioration de sa performance".