L'Indonésie et l'Iran ont signé mardi un accord commercial et se sont engagés à resserrer leurs liens au premier jour de la visite du président iranien Ebrahim Raïssi sur l'archipel. "J'espère que (cet accord) permettra d'accroître les échanges commerciaux entre l'Indonésie et l'Iran", a déclaré le président indonésien, Joko Widodo, à l'issue de la signature d'un total de dix accords entre les deux pays au palais de Bogor, à Jakarta.

Son homologue iranien, qui réalisait sa première visite officielle sur l'archipel, a assuré que les deux pays ont pour objectif de porter la valeur totale de leurs échanges commerciaux à 20 milliards de dollars (18 milliards d'euros). En 2022, les échanges commerciaux entre l'Iran et l'Indonésie ont dépassé les 257 millions de dollars (237 millions d'euros). Dans le détail, cet accord commercial facilitera l'accès de l'Indonésie au marché iranien concernant notamment ses exportations d'huile végétale, de cacao, de café et de tabac, selon le ministère indonésien du Commerce. En échange, l'Indonésie abaissera ses droits de douane pour les exportations iraniennes, dont celles de pétrole.