La croissance économique du secteur privé dans la zone euro a ralenti en mai, atteignant son niveau le plus bas depuis trois mois, plombée par la baisse de la production industrielle, selon l'indice PMI Flash publié mardi par S&P Global. L'indice, calculé sur la base de sondages d'entreprises, atteint 53,3, après 54,1 en avril.

Un chiffre supérieur à 50 signale une croissance de l'activité, tandis qu'un chiffre en deçà indique un recul. Pour le cinquième mois consécutif, la croissance reste en territoire positif dans les 20 pays partageant la monnaie unique, mais en affichant le rythme le plus faible depuis février.

L'Allemagne a porté la croissance de la région en mai, l'activité du secteur privé germanique affichant sa plus forte expansion depuis 13 mois, grâce aux entreprises de services qui ont enregistré leur plus forte croissance depuis août 2021. Mais la production manufacturière de la première économie européenne a subi, dans le même temps, sa chute la plus forte depuis six mois. Parallèlement, la France, deuxième économie de la zone euro, a vu son activité globale, bien que toujours positive, ra lentir à son niveau le plus bas en quatre mois, avec un affaiblissement tant dans les services que dans la production manufacturière.