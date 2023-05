Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a souligné, mardi depuis Lisbonne (Portugal), la convergence totale de vues entre l'Algérie et le Portugal sur toutes les questions régionales et internationales.

Dans une déclaration commune à la presse avec son homologue portugais, le Président Tebboune a précisé avoir eu avec M. Marcelo Rebelo de Sousa des entretiens "fructueux, francs et sincères, qui reflètent la profondeur des relations entre les deux pays et font ressortir une convergence totale de vues concernant toutes les questions régionales et internationales, notamment la situation en Libye, au Mali, au Sahel, au Sahara occidental et dans les territoires palestiniens, et ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie, deux pays amis".

Le président de la République a rappelé, à ce propos, que "l'Algérie aspire comme le Portugal à la paix entre la Russie et l'Ukraine et au règlement de la question du Sahara occidental conformément aux résolutions des Nations unies et du Conseil de sécurité". "Nous avons réaffirmé notre soutien absolu à la cause palestinienne", a souligné le Président Tebboune ajoutant que "la position de l'Algérie est claire à cet égard, elle plaide pour la solution de deux Etats et l'établissement de l'Etat de Palestine sur les frontières de juin 1967, avec El-Qods-est pour capitale".