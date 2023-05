La nécessité d’élaborer un guide spécial comprenant l’ensemble des indicateurs liés à l’eau en milieu hospitalier a été mise en avant lundi à Oran lors d’un colloque régional sur l’environnement hospitalier, organisé par l’Observatoire régional de la santé d’Oran, en présence de participants de 10 wilayas de l’Ouest du pays.

L’objectif principal de ce colloque, organisé sous le slogan "les risques sanitaires liés à la qualité des eaux en milieu hospitalier" est d’élaborer un guide spécial, qui sera adressé à l’ensemble des services sanitaires, contenant des indicateurs sur les eaux et les risques liés à leur qualité, que l’employé du secteur de la santé doit connaître et gérer, a indiqué à l’APS la responsable de l’Observatoire, Belarbi Nawal, en marge de l’ouverture de cette rencontre.

Ce guide spécial contribuera, selon cette responsable, au développement et à l’actualisation de l’information du personnel de la santé, notamment en ce qui concerne la qualité des eaux en milieu hospitalier et la protection contre les risques éventuels liés à la qualité de cette source vitale.

Mme Belarbi a insisté sur l’importance de ce volet et l’intérêt qui lui est accordé par le Ministère de la Santé, et ce, en présence de 153 employés du secteur de la santé de diverses spécialités médicales, issus de 63 établissements hospitaliers de la région ouest, présents à ce séminaire, qui a programmé des s interventions basées pour l’essentiel sur l’aspect préventif.

Selon la même source, cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la politique du Ministère de la Santé relative à la sensibilisation et à la prévention, donnant la priorité à l’hygiène en milieu hospitalier.

Pour sa part, Hamadouche Redouane, spécialiste de la préservation de la santé à l’Observatoire régional de la santé d’Oran, a fait observer qu’un tel guide sur l’eau vient en complément des directives du Ministère de la Santé, ajoutant que le guide comprend une liste de maladies transmissibles par l’eau et les mesures contre les risques liés à la qualité de l’eau dans la région.

Dans ce contexte, il a ajouté que l’eau utilisée dans les établissements de santé diffère d’un service à un autre, faisant remarquer que l’eau utilisée dans le service d’hémodialyse, par exemple, est différente de celle utilisée dans le service de santé maternelle et infantile ou dans le blocs opératoires, ce qui rend nécessaire le mainti en de sa qualité dans tous les réseaux d’approvisionnement, au niveau des sources d’utilisation, dans les établissements de santé pour prévenir tout risque éventuel pouvant entrainer une infection.

Il a également mis l’accent sur la nécessité d’accorder plus d'attention à la qualité de l’eau, d’autant plus qu’Oran et en particulier la région Ouest fait face à une insuffisance d’eau, ce qui a conduit les établissements hospitaliers à utiliser des réservoirs pour stocker l’eau, relevant que "les réservoirs doivent être traités de manière purement scientifique, car ils peuvent être source de transmission de bactéries, de germes et d’infection dans les services hospitaliers".

La responsable de l’information et de la communication de la Société de l’eau et de l’assainissement d’Oran (SEOR), Amel Belgor, a de son côté affirmé que la Société veille à garantir l’acheminement d’une eau de qualité aux établissements hospitaliers et d’accompagner ces derniers pour effectuer les analyses d’eau nécessaires de manière régulière, notant que la SEOR dispose d’un laboratoire de référence ayant obtenu un certificat "ISO".

Cette rencontre a été marquée par la présentation de plusieurs interventions axées sur "la préservation de la qualité de l’eau dans les réseaux de distribution", "le suivi de la qualité de l’eau dans les établissement hospitaliers", "la gestion de l’eau dans un établissement hospitalier", entre autres.