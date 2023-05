Sur la période 1970-2021, près de 12. 000 catastrophes imputables à des aléas météorologiques, climatiques et hydriques ont été enregistrées, entraînant plus de deux millions de morts et des pertes économiques à hauteur de 4.300 milliards de dollars américains, selon les nouvelles données publiées lundi par l'Organisation météorologique mondiale (OMM).

Les Etats-Unis à eux seuls ont subi 1.700 milliards de dollars de pertes, soit 39 % des pertes mondiales depuis 1970.

Néanmoins, les pays les moins avancés et les petits Etats insulaires en développement subissaient un coût "disproportionné" par rapport à la taille de leur économie, a noté l'agence onusienne, basée à Genève. "Les communautés les plus vulnérables sont malheureusement les plus touchées par les aléas météorologiques, climatiques et hydrique", a déclaré le secrétaire général de l'OMM, Petteri Taalas, cité dans un communiqué.

L'OMM a publié ces nouvelles conclusions à l'occasion de la session quadriennale du Congrès météorologique mondial, qui s'est ouvert lundi par un dialogue de haut niveau sur l'accélération et l'intensification des mesures visant à faire en sorte que tous les habitants de la planète bénéficient de services d'alerte précoce d'ici à la fin de 2027.

L'OMM a compilé ces données dans le cadre d'une mise à jour de son atlas de la mortalité et des pertes économiques dues aux phénomènes météorologiques, climatiques et hydriques extrêmes.