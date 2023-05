Les services de la Sûreté de wilaya d'Alger ont arrêté cinq (5) individus et saisi plus de 10 kg de cannabis sous forme de plaquettes empaquetées en plus de 915 comprimés psychotropes, a indiqué lundi un communiqué de ces services.

Menée par la 3e Sûreté urbaine de Douéra relevant de la circonscription administrative de Draria, l'opération s'est soldée par l'arrestation de cinq repris de justice dans le cadre d'une affaire de possession et de transport de drogue et de stupéfiants, de manière illicite avec délit de blanchissent d'argent, a précisé le communiqué.

Agissant sur la base d'informations qui leur sont parvenues selon lesquelles une personne s'adonnerait au trafic de drogue dans l'un des quartiers de la ville, les mêmes services ont procédé à une fouille du véhicule du mis en cause et saisi "une valise noire contenant une quantité importante de drogue estimée à 10,258 kg de cannabis sous formes de plaquettes empaquetées ainsi que deux balances électroniques ", souligne le communiqué.

Il a également été procédé à l'arrestation de "(4) autres individus mis en cause, impliqués dans le trafic drogues et de stupéfiants qu'ils cachaient dans un immeuble abandonné", avec saisie de 915 comprimés psychotropes, 464.

000 DA en liquide provenant des ventes de drogues, trois (03) armes blanches et cinq (05) téléphones portables".

Après parachèvement de toutes les procédures légales, les mis en cause ont été déférés devant le parquet territorialement compétent, conclut le communiqué.