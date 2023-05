Des travaux de raccordement au réseau de gaz naturel de 230 foyers à la cité 600 lots sociaux dans la commune de Bouhmama (wilaya de Khenchela) ont été lancés lundi.

Les travaux de ce projet, dont le délai d’exécution a été fixé à six mois, porteront sur la réalisation d’un réseau de distribution de plus de 10 km, selon Mohamed Tahar Boukehil, chargé de communication à la Direction locale de distribution d’électricité et de gaz.

Ce projet, retenu dans le cadre du programme complémentaire de développement décidé pour la wilaya de Khenchela par le président de la République Abdelmadjid Tebboune a nécessité la mobilisation d’une enveloppe financière de l’ordre de 19,9 millions DA, a indiqué M. Boukehil.

Dans le cadre de l’amélioration des conditions de vie des habitants des localités reculées, la Direction de wilaya de distribution de l’électricité et du gaz mène un programme de raccordement au réseau de gaz naturel pour 200 localités avec l’objectif de porter le taux de couverture de la wilaya par ce réseau à 95%.