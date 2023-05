La dixième édition du Championnat national des échecs entre services de police pour la saison sportive 2022-2023 a démarré lundi à Aïn Temouchent.

Cette compétition, dont le coup d’envoi officiel a été donné par la Directrice de la santé, des activités sociales et des activités sportives à la Direction générale de la Sûreté nationale, le Contrôleur de police Salma Madi, au nom du Directeur général de la Sûreté nationale (DGSN), comprend la participation de 89 sportifs affiliés aux différents services de police, auxquels s'ajoutent 11 sportifs du Commandement de la Gendarmerie Nationale. La représentante du DGSN a souligné, dans un message lu en son nom par le Sous-directeur des activités sportives, que "l'organisation d'un tel tournoi témoigne de l’intérêt constant de la Direction générale de la Sûreté nationale et de son soutien permanent et continu, financièrement et moralement, pour les sportifs dans le cadre de la mise en œuvre d'une stratégie visant à développer et promouvoir la pratique sportive dans les rangs de la Sûreté nationale". Pour sa part, la cheffe de la Sûreté de wilay a d’Aïn Temouchent, le commissaire divisionnaire de police, Khadija Kouadri Boudjaltia, a déclaré : "Cet événement sportif est d'une grande importance pour renforcer les racines de la communication entre tous les acteurs de la société, et représente pour les participants une étape pour la victoire et l'excellence, compte tenu de l'importance du sport dans le développement des comportements individuels et collectifs, l'élévation du moral et des capacités physiques qui contribuent à l'amélioration des performances professionnelles".

La même responsable a rappelé "l'importance que la Direction générale de la Sûreté nationale attache à l'élément humain en termes de soutien et de motivation à pratiquer des activités sportives et la programmation de compétitions sportives régionales, nationales et même internationales". Pendant trois jours consécutifs, 100 athlètes (64 hommes et 36 femmes) se disputeront le titre de la dixième édition du Championnat national d'échecs entre les services de police pour la saison sportive 2022-2023, dont les activités se déroulent à la salle omnisports du complexe sportif "Oussiaf Omar" dans la ville d’Aïn Temouchent.