La ligne ferroviaire minière reliant le site de Djebel El Onk (extrême Sud de Tébessa) à Oued Kebrit (wilaya de Souk Ahras) en cours de rénovation et de modernisation sera mise en service "avant la fin de l’année 2023", a annoncé lundi le wali de Tébessa Saïd Khelil.

"Les hautes autorités du pays ont fixé pour la fin de l’année en cours la réception de ce projet et son entrée en exploitation", a déclaré à la presse le wali, en marge de l’inspection des chantiers de ce projet, assurant que "tous les moyens humains et matériels nécessaires ont été mobilisés pour sa réception dans les délais fixés".

Ce projet qui porte sur la rénovation, le dédoublement, la modernisation et l’électrification de cette ligne sur 177 km affiche actuellement un taux d’avancement des travaux de 65 %, a précisé M. Khelil. Les chantiers du projet, a-t-il souligné, ont été renforcés et le système 3x8 a été désormais mis en place à leur niveau en application des instructions centrales.

Toutes les entraves qui bloquaient le projet ont été levées, notamment celles liées à l’e xpropriation de certains citoyens et agriculteurs et leur indemnisation pour le dédoublement de la ligne et la réalisation de 13 gares ferroviaires de transport des marchandises, des produits miniers et des voyageurs, a ajouté le wali, assurant que les travaux sur les deux tronçons Oued Kebrit-Tébessa et Tébessa-Djebel El Ok avancent à "un rythme assez bon".

Une fois opérationnel, ce projet permettra de porter les capacités de production nationales de phosphate de 2 millions tonnes à 6 millions tonnes par année sur le court terme à plus de 10 millions tonnes sur le long terme de sorte à consolider la dynamique de développement, diversifier les revenus nationaux, réduire la dépendance envers les hydrocarbures et générer des emplois directs et indirects, a indiqué le chef de l'exécutif de Tébessa.

Cette ligne ferroviaire minière, a relevé le wali de Tébessa, est appelée à dynamiser le développement dans cette wilaya frontalière et lui ouvrir des perspectives économiques prometteuses en permettant le transport annuel de près de 10 millions tonnes de minerais de Bled El Hadba et Djebel El Onk vers les complexes et usines de transformation, d’attirer des investisseurs, générer des emplois et consolider les recettes hors hydrocarbures.