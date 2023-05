Vingt (20 ) nouveaux transformateurs électriques (moyenne tension) ont été mis en service récemment dans la wilaya de Touggourt pour renforcer le réseau

de distribution, dans le cadre de la mise en œuvre du programme (Eté 2023),

a-t-on appris mardi auprès des services de la Direction de distribution relevant

de la Société de distribution de l'électricité et du gaz (Sonelgaz).

En plus de ces nouvelles installations électriques, réalisées à travers les différentes communes de la wilaya, il a été également procédé au raccordement de cinq (5) départs électriques (10/60 kilovolts) au nouveau transformateur principal au quartier de "Beni Jellab", et un nombre similaire des départs connectés au principal transformateur (60/30 kilovolts) au niveau du quartier "El-Moustakbal" (commune de Touggourt), ce qui permettra de réduire la charge sur la centrale électrique qui alimente le chef lieu de wilaya, a déclaré à l’APS, la chargée de communication à la direction de distribution, Mounia Bada.

Le programme des investissements de la Société, qui s'est vu attribuer 890 millions di nars, consiste également en l'entretien et la réhabilitation de 11,5 km du réseau électrique (moyenne et basse tensions), la réalisation de 30 départs et l'installation de six (6) disjoncteurs électriques afin d'assurer la continuité du service dans toutes les communes de la wilaya, a-t-elle ajouté.

La concrétisation de ce programme vise à améliorer la qualité du service de distribution de l'électricité et de répondre à la demande croissante en la matière, notamment durant la saison estivale.

Touts les moyens nécessaires ont été mobilisés pour assurer la qualité de service d'alimentation électrique durant l'été, a fait savoir la même source.