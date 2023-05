La Caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales (CSGCL) a financé en 2023 un total de 117 micro zones d'activité destinées aux porteurs de projets, a fait savoir, lundi à Alger, le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Brahim Merad.

Présentant devant la Commission des affaires économiques, du développement, de l’industrie, du commerce et de la planification de l’Assemblée populaire nationale (APN), la stratégie sectorielle au titre de l'année 2023 relative aux programmes de développement du CSGCL et des zones d'activité au niveau national, M. Merad a indiqué que la caisse avait consacré "9,87 mds DA au financement de 117 micro-zones d'activité sur une superficie de 346 hectares au niveau national".

Le ministre de l'Intérieur a expliqué que le financement de ces zones s'inscrivait dans le cadre de la "mise en œuvre du programme pilote relatif à la création de micro-zones d'activité au niveau national comprenant 142 micro- zones d'activité sur une superficie de 433 hectares, auxqu elles une enveloppe de près de 15 mds DA a été allouée en tant que coût initial".

Il a affirmé que ce projet intervenait "en application des orientations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, visant à relancer l'investissement économique et à assurer un environnement à même de faciliter l'investissement et d'assurer le foncier économique destiné à l'investissement".

Ce projet prévoit "dans une première étape, la création de deux ou trois micro zones d'activité au niveau de chaque wilaya", a-t-il souligné, précisant que les superficies de ces zones ont été fixées à 5 hectares, lotis en lots de 200 à 500 m2 en fonction des besoins des micro-entreprises".

Selon les explications de M. Merad, ce projet prend en ligne de compte plusieurs principes, notamment l'exclusion des terres à vocation agricole et le regroupement des micro-entreprises aux besoins communs, en tenant compte des caractéristiques du territoire et de la nature des activités existantes dans chaque wilaya.

Dans ce cadre, il a souligné que le secteur "a entrepris plusieurs mesures visant à redynamiser le rôle économique des collectivités locales et à adapter les textes réglementaires régissant la Caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales, dont l'introduction de dispositions dans l'avant-pr ojet des codes communal et de wilaya en vue de fournir la base légale pour la création, la gestion et l'octroi du foncier par les communes au niveau des micro-zones d'activités, et la révision du rôle et des missions de la caisse".

A cette occasion, le ministre de l'Intérieur a présenté un exposé détaillé sur la stratégie adoptée par le secteur en 2023, en ce qui concerne la prise en charge des programmes de développement liés à ladite caisse.

Au volet fonctionnement, M. Merad a fait état de "l'affectation de 537 milliards de DA durant l'exercice en cours, dont 392 milliards de DA représentant les affectations de l'Etat accordées aux collectivités locales par le biais de cette caisse, et 145 milliards de DA des ressources propres de la caisse ayant permis de couvrir les dépenses obligatoires et les autres dépenses liées à la gestion du service public".

Pour ce qui est de l'équipement, il a fait état de "l'affectation de 100 milliards de DA aux collectivités locales pour inscrire des programmes de développement, en sus de 10 milliards de DA au titre des prêts provisoires sans intérêts qui permettront de financer les projets générateurs de recettes proposés par ces collectivités".

De plus, ajoute le ministre, "une enveloppe de près de 34 milliards de DA a été mobilisée comme réserve pour faire face aux situations d'urgence".