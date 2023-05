Un accord de jumelage a été signé, lundi à Alger entre l'université d'"Avila" aux Etats Unis et 10 universités algériennes dans divers domaines d'enseignement, de formation, de recherche scientifique et de développement technologique.

L'objectif de cet accord consiste également en l'échange d'expériences et de recherches s cientifiques tout en assurant une formation au profit des étudiants algériens dans les spécialités disponibles au niveau de l'université d'Avila dont les sciences sociales et économiques, l'informatique, les mathématiques, l'éducation et le management de santé et des affaires.

Elle vise également à donner plus de visibilité aux universités algériennes.