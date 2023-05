Le gouvernement britannique a dévoilé vendredi une stratégie dans les semi-conducteurs, prévoyant un milliard de livres sterling (1,15 milliard d'euros) d'investissement dans la décennie. Cette stratégie a pour objectifs affichés de stimuler la croissance du secteur au Royaume-Uni, diminuer les risques de perturbation de l'approvisionnement et protéger la sécurité nationale, selon un communiqué gouvernemental.

Un investissement allant jusqu'à 200 millions de livres sterling (230 millions d'euros) est prévu pour 2023-2025 pour stimuler recherche et développement et faciliter la coopération internationale. Mettant en avant l'omniprésence des semi-conducteurs dans le monde moderne, le Premier ministre britannique Rishi Sunak a souligné que cette stratégie concentre les efforts britanniques sur ses "points forts, dans des domaines tels que la recherche et la conception, afin que nous puissions renforcer notre avantage concurrentiel sur la scène mondiale".

Cette stratégie permettra développement économique et créations d'emploi, et doit permettre au Royaume-Uni de rester "à l'avant-garde des nouvelles percées technologiques", a-t-il ajouté. Le communiqué gouvernemental met en avant l'engagement conclu en marge du sommet du G7 au Japon pour établir avec Tokyo un partenariat ambitieux dans le domaine des semi-conducteurs, notamment grâce à un investissement conjoint de deux millions de livres sterling (2,3 millions d'euros) l'année prochaine.

Les semi-conducteurs sont indispensables dans l'industrie, et notamment les technologies vertes (batteries, éoliennes, solaire) et le numérique, les smartphones, voitures connectées ou consoles de jeu mais aussi les équipements militaires.