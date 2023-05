Une équipe d'expédition chinoise a atteint mardi le sommet du mont Qomolangma, alors que ses membres visent à mener des recherches scientifiques sur le plus haut sommet du monde.

Les membres de l'équipe ont quitté le camp d'assaut à 8.300 mètres d'altitude mardi matin à 3 heures et sont arrivés à la station météorologique située à 8.830 mètres d'altitude, la plus haute du genre au monde, après huit heures d'ascension ardue.

Après avoir posé des câbles d'acier, remplacé les batteries et installé des capteurs de vitesse et de direction du vent, ils ont achevé les améliorations des équipements à la station météorologique. Ils ont ensuite grimpé jusqu'au sommet, à 8.848,86 mètres, pour recueillir des échantillons de glace et de neige qui seront utilisés pour la recherche sur les polluants atmosphériques, en particulier les nouveaux polluants.

L'expédition 2023 du mont Qomolangma s'inscrit dans le cadre de la deuxième expédition scientifique globale sur le Plateau Qinghai-Tibet initiée en 2017.

Depuis la fin du mois d'avril , un total de 170 scientifiques ont mené des recherches sur l'eau, l'écologie et les activités humaines dans la région du mont Qomolangma.