Le Groupe Télécom Algérie (GTA) participe à la 6ème édition du salon national inversé de la sous-traitance (Sanist), qui se tient du 22 au 25 mai en cours au Palais des Expositions à Alger.

Le Sanist, un évènement économique majeur considéré comme la vitrine incontournable de l'économie nationale, réunit plusieurs entreprises algériennes. Tout au long de cette manifestation, le Groupe Télécom Algérie et ses filiales présenteront leurs offres et services via un stand installé à l'occasion.

Par cette participation, GTA exprime "son soutien aux actions de coopération, de la promotion de la production algérienne, ainsi que le développement de l’intégration industrielle visant à hisser et accroitre l’économie nationale".