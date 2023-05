L’artiste de théâtre, Nadia Djebili, est décédée, lundi à Oran, à l’âge de 55 ans, a-t-on appris du Directeur du Théâtre régional d’Oran "Abdelkader Alloula", Mourad Senouci. La défunte, née en 1968 dans la wilaya d’Oran, a rejoint le Théâtre régional d’Oran, durant les années 1980, et s’est distinguée dans les pièces d’Abdelkader Alloula, dont "Arlequin, valet des deux maîtres".

Elle a également participé dans d’autres pièces, notamment "Maâroud Lahoua", qui a obtenu le prix de la meilleure représentation intégrée au Caire (Egypte), en 1994, ainsi que dans "Achouak Salam", adaptée par Mourad Senouci, et "Bab El-Assa" de Bouziane Benachour, en plus de ses performances remarquables dans les épopées, dont "Ahmed Zabana" et l’opérette "la perle".

La défunte artiste était membre de la Commission technique de choix des textes de théâtre produits par le Théâtre régional d’Oran "Abdelkader Alloula" et animait les ateliers pédagogiques au profit des enfants trisomiques, qui ont obtenu un succès dans la pièce "Theldjia". La défunte Nadia Djebili sera inhumée aujourd’hui, mardi au cimetière de la daïra d’Aïn El-Turck (Oran), selon la même source.