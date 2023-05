Les besoins humanitaires en République démocratique du Congo (RDC) augmentent de façon exponentielle, a averti un haut responsable de l’ONU, relevant qu’il s’agit d’une crise humanitaire "très aiguë et très complexe".

"La crise humanitaire prolongée en RDC reste très aiguë et très complexe", a déclaré lundi lors d’une conférence de presse à Genève, Bruno Lemarquis, Coordinateur résident et Coordinateur humanitaire de l’ONU pour la RDC. Il a rappelé que la situation actuelle était principalement due aux conflits, mais aussi aux épidémies et aux catastrophes que connaît le pays.

Autant de facteurs qui conduisent à d’importants mouvements de populations. "Depuis mars 2022, la situation s’est vraiment aggravée, surtout avec la résurgence du mouvement dit M23. Les besoins humanitaires, qui étaient déjà très élevés, ont encore augmenté. Ils sont montés en flèche avec les déplacements de population supplémentaires", a fait remarquer M. Lemarquis. Il a signalé, en outre, que la RDC comptait le plus grand nombre de personnes en situation d’insécurité alimentaire au monde, avec plus de 26 millio ns de personnes. En outre, 6,4 millions de personnes, en particulier des enfants de moins de cinq ans, souffrent de malnutrition aiguë.