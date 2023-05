Les Nations Unies ont appelé, lundi, à ne pas oublier la crise humanitaire "très complexe" dans l’Est de la République démocratique du Congo (RDC).

"Alors que plus de 6,3 millions de personnes sont déplacées à l’intérieur de la RDC, les besoins humanitaires augmentent de façon exponentielle", a averti le coordinateur humanitaire de l’ONU dans ce pays d’Afrique centrale, Bruno Lemarquis.

Cité par le service de presse de l’ONU, le responsable onusien a indiqué que la situation "n’est pas du tout comme d’habitude.

La crise humanitaire prolongée en RDC reste très aiguë et très complexe", exacerbée par les conflits, les épidémies et les catastrophes.

"Elle est également aggravée par de nombreux facteurs, notamment le manque de présence de l’Etat dans certaines régions et le manque d’infrastructures", a-t-il déploré, précisant que depuis le début de l’année 2023, plus de 200.000 personnes se sont nouvellement déplacées dans la province de l’Ituri, portant le total à plus de 1,6 million de personnes.

Selon un rapport de situation du Bureau de coordination des affaires humanitaires de l’ ONU (OCHA), plus de 80% des déplacements sont dus aux attaques et aux affrontements armés.

Dans le même temps, durant les 18 derniers mois, près de 829.000 personnes sont retournées chez elles, dont 36% dans le territoire d’Irumu.

Au total, 6,3 millions de personnes sont déplacées à l’intérieur du pays, soit "le nombre le plus élevé d’Afrique", selon l'agence onusienne. situation s’est vraiment aggravée, surtout avec la résurgence du mouvement dit M23.

Les besoins humanitaires, qui étaient déjà très élevés, ont encore augmenté.

Ils sont montés en flèche avec les déplacements de population supplémentaires", a relevé M. Lemarquis.

Il a noté que la résurgence du M23 a eu des conséquences directes avec plus d’un million de personnes déplacées supplémentaires, principalement dans le Nord-Kivu et surtout autour de la ville de Goma.