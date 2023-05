Un cessez-le-feu qui devait entrer en vigueur lundi soir au Soudan pourrait ouvrir la voie à des pourparlers de paix pour mettre fin à un conflit qui dure depuis plus d'un mois, ont souligné les Nations Unies.

Cette déclaration a été faite par le représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour le Soudan, Volker Perthes, lors d'une réunion du Conseil de sécurité consacrée à la situation dans ce pays, théâtre d’un conflit entre l’armée et les forces de soutien rapide (RSF). "Des vies et des infrastructures sont détruites et la situation sécuritaire entrave l'acheminement de l'aide humanitaire", a-t-il déploré, notant que le conflit armé n'a montré aucun signe de ralentissement malgré les déclarations répétées de cessez-le-feu des deux côtés.

S'il est respecté, le cessez-le-feu renouvelable d'une semaine devrait faciliter l'acheminement de l'aide à des millions de personnes dans le besoin et "ouvrir la voie à des pourparlers de paix", a indiqué M. Perthes qui dirige également la mission de l'ONU dans le pays (UNITAMS). Le nombre de civils tués lors des affrontements s’élève à 863, a déclaré lundi le syndicat des médecins soudanais. "Le bilan des affrontements s’élève à 863 morts et 3.531 blessés parmi la population civile", a indiqué le syndicat dans un communiqué.