Au volet économique, l'Algérie tend à renforcer sa place comme partenaire clé du Portugal dans le secteur énergétique et à élargir la coopération dans d'autres domaines pour ne citer que les énergies renouvelables, l'industrie, les travaux publics, les start-up, l'agriculture et le tourisme.

En insufflant un nouvel élan à la coopération entre les deux pays sur la base du principe gagnant-gagnant, l'Algérie œuvre aussi à renforcer la présence des investissements portugais dans le marché algérien à travers des partenariats mutuellement bénéfiques. A la mi-mai 2023, la 6e session du groupe de travail mixte de coopération économique algéro-portugais s'est tenue à Alger, sous la co-présidence du ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun et du ministre portugais de l'Economie et des Affaires maritimes, Antonio Costa Silva.

Cette session a été couronnée par la signature d'un procès-verbal comprenant l'évaluation de la coopération bilatérale et les axes de son renforcement en vue de développer les fondements de la coopération économique et commerciale. Cette session a vu la participation de représentants des secteurs des technologies de l'information et de la communication, des travaux publics, des finances, de l'industrie et de la production pharmaceutique, de l’hydraulique, de l'agriculture, du commerce, de l'énergie, des transports, de l'habitat, et des start-up.

Considérant l'Algérie comme "partenaire essentiel et fiable dans un monde de plus en plus incertain aux niveaux économique et géopolitique", le ministre portugais de l'économie avait affirmé, dans une déclaration au terme de la 6e session du groupe de travail mixte de coopération économique algéro-portugais, la volonté de son pays de renforcer les investissements en Algérie, jusqu'à les quintupler durant les cinq prochaines années. A ce titre, la capitale portugaise abritera le Forum algéro-Portugais en vue de rapprocher les investisseurs des deux pays et examiner les opportunités de coopération et de partenariat offertes, mais aussi d'insuffler une impulsion à la coopération économique entre les deux pays.

Dans le cadre de la préparation de ce Forum, il a été convenu d'activer le mémorandum d'entente signé en 2014 entre l’Agence nationale de développement de l’investissement (ANDI), et l'Agence portugaise du commerce et de l'investissement, ainsi que la relance de la commission technique conjointe. La rencontre qui réunira des hommes d'affaires des deux pays sera une occasion pour informer les opérateurs portugais des avantages offerts par la nouvelle loi algérienne sur l'investissement et procéder à un échange d'information entre les entreprises activant dans différents domaines.