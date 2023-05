Les relations d'amitié unissant l'Algérie et le Portugal se distinguent par leur dimension historique et reposent sur le respect mutuel, le bon voisinage et une concertation permanente, des relations appelées à se développer à l'occasion de la visite d'Etat de deux jours qu'effectue le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, dans ce pays à partir de lundi.

Cette visite s'inscrit dans le cadre de la consolidation des relations d’amitié historiques, de coopération et de bon voisinage entre les deux pays, et tend à les promouvoir vers de nouvelles perspectives et des domaines plus larges, au mieux des intérêts des deux peuples voisins.

Le niveau de coopération entre l'Algérie et le Portugal dont les relations diplomatiques remontent à 1975, a été rehaussé par la signature, le 8 janvier 2005, du Traité d'amitié et de bon voisinage, autant d'acquis d'une relation stratégique que les dirigeants des deux pays entendent consolider. Considérée comme partenaire essentiel et fiable, l'Algérie a joué, par le passé, un rôle prépondérant dans le soutien à l'opposition démocratique contre la dictature au Portugal, en témoignent les déclarations du ministre portugais des Affaires étrangères, M. Augusto Santos Silva, à l'occasion de sa visite en Algérie l'année écoulée.

Dans une déclaration à la presse au sortir de l'audience que lui avait accordée le Président Tebboune, le ministre portugais avait, alors, déclaré qu'"en 1975, une convention a été signée à Alger proclamant l'indépendance de plusieurs pays africains colonisés par le Portugal", ce qui avait permis "la naissance de pays lusophones".

Les deux pays sont, aussi, deux partenaires d'une grande importance dans le bassin méditerranéen qui entretiennent une coopération basée sur la confiance mutuelle, notamment en matière de lutte contre le terrorisme et la migration clandestine, mais aussi en termes de paix et de stabilité dans la région, outre l'instauration du bon voisinage entre Etats et peuples.

Les vues des deux pays convergent autour des différentes questions internationales et régionales d'intérêt commun tout en partageant les mêmes principes diplomatiques basés sur le respect mutuel, la réciprocité, et le respect de la volonté des peuples, d'autant que le Portugal a introduit dans sa Constitution le droit des peuples à l'autodétermination. Les deux pays contribuent au développement de la coordination politico-sécuritaire et de la concertation dans le cadre des organisations de coopération régionale et font également partie de forums communs dont le Groupe 5+5.

Les dirigeants des deux pays tendent à consolider les bonnes relations dans les domaines politique et diplomatique outre la promotion de la coopération à de larges perspectives. En mars 2022, la coopération diplomatique parlementaire a vu l'installation du groupe parlementaire d'amitié Algérie-Portugal, à même de consolider les relations d'amitié entre les deux peuples et promouvoir le niveau de coordination et de concertation.