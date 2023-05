Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a souligné, lundi soir à Lisbonne, l’engagement de l’Etat à protéger les membres de la communauté nationale à l’étranger et à appuyer leur contribution au développement du pays.

Le Président Tebboune s’exprimait lors d’une rencontre avec des représentants de la communauté nationale établie au Portugal, à l'occasion de la visite d'Etat qu'il a entamée lundi dans ce pays. Dans ce cadre, le président de la République a affirmé que l’Etat algérien était attaché à assurer "la protection de ses enfants à l’étranger et à les défendre s’ils sont victimes d’injustices dans leurs pays de résidence, et ce dans le cadre du respect de la souveraineté de ces derniers".

Il a rappelé, à cet égard, que les représentations diplomatiques du pays avaient été chargées d'assurer la défense de tout algérien victime d’harcèlement ou d’injustice. Le Président de la République a également passé en revue les différentes mesures qu’il a instituées au profit de la diaspora, à l’instar de la réduction des prix des vols pour préserver ses liens avec à la patrie, l’accès à la retraite auprès de la Caisse nationale des retraites (CNR), en sus d’autres incitations visant à "alléger le poids de l'éloignement du pays".

Dans le même contexte, le Président Tebboune a écouté avec intérêt les avis et les propositions de certains intervenants, dont une proposition préconisant la tenue de conférences nationales périodiques rassemblant les compétences nationales établies à l’étranger.

Le Chef de l’Etat qui a accueilli favorablement cette proposition, a préconisé la tenue de conférences par spécialités "initiées par l’élite algérienne qui sera accueillie les bras ouverts dans son pays",a-t-il dit. Le Président Tebboune a salué, dans le même cadre, le niveau des compétences algériennes à l’étranger, affirmant que "la communauté nationale est devenue élitiste, et les portes lui sont grandes ouvertes pour contribuer au développement du pays". Il a souligné, à cette occasion, que sa rencontre avec les Algériens établis à l'étranger "se veut une tradition instituée par l'Etat algérien pour communiquer avec eux, en vue de les rassurer quant à la situation dans le pays et écouter leurs préoccupations".

Le Président Tebboune a qualifié, par ailleurs, les relations algéro-portugaises d’"historiques et bonnes", affirmant que le Portugal "est un pays ami dans le vrai sens du mot", avant de rappeler le soutien apporté par l’Algérie aux révolutionnaires portugais qui se sont soulevés contre la dictature et pour l’établissement de la démocratie. Exprimant la volonté animant les présidents des deux pays de "renforcer les relations dans le domaine économique", le Chef de l’Etat a indiqué que l’Algérie œuvrait à exploiter les opportunités ratées par le passé en s’attelant au développement de la coopération économique avec la République portugaise. Cela se fera, précise le Président Tebboune, conformément à "la nouvelle voie empruntée par l’Algérie pour l’édification d’une économie solide génératrice de richesse et d’emplois, une économie qui transcende les idéologies et profite aux enfants du pays". Répondant à une question sur le retour en force de la diplomatie algérienne, le Président Tebboune a estimé que l’Algérie était actuellement "une école en matière de respect du droit international et de la légalité internationale, et ce, de l’aveu même de l’ONU et de son SG ».

L’Algérie "était au bord du précipice n’eut été le sursaut nationaliste du peuple algérien exprimé lors d’un Hirak béni qui a mené l’Algérie aux élections et éloigné la Isaba", a soutenu le Président Tebboune. Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune est accompagné d'une importante délégation ministérielle lors de cette visite, composée des ministres des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ahmed Attaf, de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab, de l’Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun, du Commerce et de la Promotion des exportations, Tayeb Zitouni, des Travaux publics et des Infrastructures de base, Lakhdar Rekhroukh, et du ministre de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, Yacine El-Mahdi Oualid.