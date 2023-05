Le chiffre d'affaires de la Caisse nationale de la mutualité agricole (CNMA) a connu une croissance de 3% au cours de l' exercice 2022, a indiqué lundi, la mutualité dans un communiqué.

Le résultat bénéficiaire réalisé l'an dernier est de l'ordre de 1,23 milliard DA, soit une progression de 3% alors que la marge de solvabilité est ''largement favorable avec un taux d'évolution de 12 % comparativement à l'exercice 2021'', précise la même source. Sur la même lancée, la mutualité avance que le taux de couverture global des engagements a atteint 210 % au titre de l'exercice 2022, tandis que le taux de couverture aux valeurs de la trésorerie affiche 116%. Cette évolution est expliquée par ''la diversification dans l'offre des produits et des exigences techniques de plus en plus rigoureuses''.

Dans les détails, la CNMA relève que les indices de gestion reflètent une ''nette amélioration'' dans ses résultats concernant le volet sinistre, où, souligne-t-on ''une bonne maitrise de la sinistralité avec un taux de 48%''. Au volet des indemnisations des sinistres, ''la CNMA a réglé plus de 200.000 dossiers pour un montant de plus de 6,5 milliards de DA en 2022 et près de 23 milliards de DA en 3 ans''

Ces actions entreprises ont permis à la caisse '' la réhabilitation de sa crédibilité et le rétablissement de la confiance de sa clientèle'', précise la même source. Elle ajoute que ces résultats ''positifs'' ont conforté la solidité de la CNMA et ont permis à la Direction générale de procéder ''à l'augmentation de 45 % du capital social de la caisse pour la troisième fois consécutive, passant de 5,5 à 8 milliards de DA''. Le communiqué fait également état des prévisions de la CNMA d'augmenter ''prochainement'' son capital social pour atteindre ''les 10 milliards DA''. Se félicitant du rebond post-Covid et de la fin de la crise sanitaire, la CNMA assure avoir su ''relever le défi et maintenir sa position dans le marché des assurances'', tout en affirmant que les résultats de l'exercice 2022 reflètent ''la solidité de l'institution et son succès continu''.

La Mutualité a également souligné que ces performances ont été réalisées grâce à la stratégie adoptée par la Direction générale, puisée du plan stratégique 2020-2024, basé essentiellement sur ''l'innovation et le rapprochement avec ses clients et sociétaires''. Dans cette optique, la mutualité a mis en avant ses actions visant le renfor cement de son positionnement, pour ''la rapprochement des populations des régions les plus reculées et contribuer à créer de l'emploi et du dynamisme dans ces régions'', à travers notamment l'élargissement de son réseau commercial direct par l'ouverture de deux (02) nouvelles CRMA à El-Méniâa et à Bousaâda, et l'inauguration de 16 bureaux locaux pour atteindre 70 Caisses régionales et plus de 550 agences locales de proximité. La CNMA qui relève que les performances réalisées lui ont permis '' de conserver sa place de leader des assurances agricoles dans le marché qui se caractérise par une concurrence intense'' affiche sa détermination à continuer sur le même élan et s'engage toujours envers ses clients et ses sociétaires ''en fournissant les meilleures prestations afin de répondre à leurs besoins et concevoir des produits adaptés avec leurs investissements''.