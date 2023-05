La Compagnie algérienne d’assurance et de réassurance (CAAR) s'apprête à lancer l’assurance agricole, une prestation jusque-là non assurée par cet organisme, a dévoilé lundi son Président directeur général (PDG), Hadj Mohamed Seba. Dans une déclaration à la presse, en marge d’une rencontre-atelier organisée par la Compagnie à Tizi-Ouzou, M. Seba a indiqué que "la CAAR se prépare pour lancer au courant de cette année (dès la prochaine rentrée), une panoplie de produits assurance agricole".

Relevant que cet organisme assureur, doyen des compagnies d’assurance algériennes qui fête cette année le 60e anniversaire de sa création, a été jusque-là "absent de ce segment important", qu'est l’assurance agricole, il a expliqué que le lancement de ce nouveau service répond au souci de la CAAR d’accompagner le secteur économique. "Nous savons que pour notre pays l’agriculture est un secteur stratégique et la CAAR n’est pas restée insensible à l’importance économique de ce secteur et a développé un projet prometteur et ambitieux pour couvrir les risques agricoles qui entourent cette activité et auxquels les exploitants peuvent être exposés en leur proposant des prestations dont ils peuvent avoirs besoin", a ajouté M. Seba.

A propos des risques agricoles qui seront pris en charge, il a fait savoir qu’un travail est en cours au niveau de la Compagnie pour concevoir des produits qui couvrent, principalement, les risques de spéculation (soit les risques de tous les jours), les risques de perte de rendement et les dégâts consécutifs à des tempêtes de grêle et aux incendies (les dégâts causés aux récoltes et aux bâtiments).

Il s’agit de risques de base couverts par l’assurance agricole. Toutefois, la CAAR est en train de réfléchir pour lancer des produits d’assurance "paramétriques", a-t-il relevé, expliquant qu’il s’agit "d’assurances modernes en matière agricole, qui permettent aux agriculteurs d’avoir accès aux indemnités sans nécessairement passer par les processus d’expertise et d’évaluation des pertes". Pour ce type d’assurance, "il y a juste besoin de pré-définir des indicateurs de risque.

Une fois ces indicateurs dépassent une certaine valeur, la garantie est enclenchée automatiquement", a-t-il indiqué, ajoutant que le but étant de "permettre à beaucoup de nos clients potentiels de disposer de ce genre d’assurance agricole sans passer par les étapes suivies par les assurances agricoles classiques". Sur un au tre volet et en matière de modernisation et de numérisation des services de la CAAR, M. Seba a fait savoir que cet organisme assureur vend déjà un certain nombre de produits par internet, comme l’assurance multirisques habitation et assurance voyage. La CAAR s’est fixée comme objectif de généraliser, progressivement, la vente de tous ses produits par internet pour "faciliter l’accès à ses produits à toute sa clientèle quels que soient sa nature, ses besoins et son positionnement", a-t-il dit. A ce propos, M. Seba a annoncé la mise à disposition de la clientèle de plateformes qui lui permettront de faire la déclaration des sinistres à distance et de suivre la progression du dossier sinistre via ces mêmes plateformes. "Cette prestation a été déjà lancée au profit d’un certain nombre de clients et nous comptons la généraliser à toute la clientèle", a-t-il dit.

Lors de cette rencontre-atelier, qui a regroupé les partenaires de la Compagnie, les différents produits de la CAAR, qui a réalisé en 2022 un chiffre d'affaires de 17 milliards de DA et qui détient 12,26 % des parts du marché, ont été présentés. Cette rencontre a également pour but de permettre aux partenaires de la CAAR de "prendre connaissance du potentiel expertise humaine et des capacités financières et techniques de l'entreprise qui ont été capitalisés sur une période de 60 ans d’existence", a fait savoir son PDG. L’événement a été aussi présentée comme une opportunité pour se rapprocher davantage des clients afin de les écouter, et connaître leurs suggestions, préoccupations et les contraintes qu’ils rencontrent dans leurs activités de tous les jours, pour partager avec eux des solutions d’assurance avenir qui conviendraient mieux à leurs activités et à leur attentes.