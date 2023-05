Difficile de l'oublier quand il envahit un coin de la bouche, tant l'aphte est douloureux, même s'il est superficiel. Pour cicatriser rapidement et stopper la douleur, il y a les solutions douces.

Les aphtes sont de petites ulcérations de la bouche, rondes ou ovales, aux bords nets. Leur fond jaunâtre est entouré d'un liseré rouge qui témoigne de l'inflammation. Ni infectieux ni contagieux, ils provoquent une sensation de brûlure désagréable pendant au moins 5 jours. Ils guérissent spontanément en une dizaine de jours mais certaines solutions douces permettent de soulager la douleur plus rapidement.

#1 LES PROBIOTIQUES

En créant un meilleur environnement microbiotique dans la bouche, les probiotiques, notamment le Lactobacillus paracasei, évitent que des pathogènes viennent adhérer à la gencive et à l'aphte. Résultat, une diminution de l'inflammation, une meilleure restauration du biofilm sur la muqueuse et un moyen efficace de lutter contre les récidives.

Comment les utiliser ?

En curatif : un comprimé ou un sachet contenant une ou plusieurs souches de probiotiques 3 fois par jour, après le brossage dentaire.

En prévention : 1 seul comprimé par jour.

#2 LES EXTRAITS DE RÉGLISSE ET DE SAUGE

L'extrait de rhizome de réglisse est bien pourvu en glycyrrhizine, aux propriétés puissamment anti-inflammatoires (de type corticoïde), cicatrisantes et antivirales. Il est également source de polysaccharides, à l'action immunostimulante, et de glabridine (flavonoïdes), aux vertus cicatrisantes, antiulcéreuses et anti-inflammatoires. Quant à la sauge, elle contient beaucoup de tanins (dont l'acide rosmarinique), aux vertus astringentes, décongestionnantes et cicatrisantes, ainsi que des flavonoïdes (en particulier de la lutéoline et de l'apigénol), anti-inflammatoires.

Comment l'utiliser ?

En bain de bouche : faites préparer par votre pharmacien un EPS (extrait de plante sèche) de sauge sclarée et de réglisse, à parts égales. Diluez 1 cuillerée à café (5 ml) dans un verre d'eau et faites un bain de bouche. Vous pouvez aussi préparer votre propre bain de bouche en laissant infuser 1 cuillerée à soupe de feuilles de sauge officinale dans 25 cl d'eau chaude pendant 10 minutes. Laissez refroidir avant de faire un bain de bouche plusieurs fois par jour.

En application locale : en complément, imbibez un Coton-Tige et appliquez-en directement sur l'aphte, 3 fois par jour.

#3 L'HUILE ESSENTIELLE DE GIROFLIER

Antibactérienne et anti-inflammatoire, l'huile essentielle de giroflier agit sur la douleur et l'infection cutanée. En plus, elle est cicatrisante.

Comment l'utiliser ?

En application locale : dans 5 gouttes d'huile végétale d'argan (hydratante et apaisante), mettre 1 goutte d'huile essentielle (HE) de giroflier, 1 goutte d'HE de niaouli et 2 gouttes d'HE de lavande aspic; appliquer avec un bâtonnet de coton, matin, midi et soir, jusqu'à la disparition des ulcérations.

En bain de bouche : 2 gouttes d'HE de giroflier et 3 gouttes de disper (dispersant). Verser le mélange dans un demi-verre d'eau chaude et faire un gargarisme avec ce mélange, 2 ou 3 fois par jour.

Le conseil en plus : pendant cette période, éviter l'alcool, les aliments gras, le tabac et les saveurs piquantes.

#4 LE DUO D'HUILES ESSENTIELLES DE LAURIER NOBLE ET DE MENTHE POIVRÉE

Riche en eugénol, l'huile essentielle de laurier noble est appréciée pour ses vertus antalgiques et anti-inflammatoires. Elle est également bien pourvue en 1,8-cinéole et en linalol aux propriétés antibactériennes, anti-infectieuses, antinécrosantes et antivirales. Quant à l'huile essentielle de menthe poivrée, elle est source de menthol (jusqu'à 50 %), aux propriétés cicatrisantes, anti-inflammatoires et surtout anesthésiantes.

Comment l'utiliser ?

En application locale : pour une efficacité renforcée, versez une goutte de chaque huile essentielle sur un Coton-Tige et tamponnez l'aphte, 4 à 6 fois par jour, juste avant de manger, pendant 5 à 8 jours, le temps qu'il cicatrise.

#5 LE BICARBONATE DE SOUDE

Grâce à ses propriétés cicatrisantes, antiseptiques et antidouleur, le bicarbonate de soude désinfecte et neutralise l'acidité.

Comment l'utiliser ?

En bain de bouche : verser 2 cuillerées à café de bicarbonate alimentaire dans un grand verre d'eau. Rincer la bouche avec cette solution pendant quelques minutes après s'être lavé les dents, 2 ou 3 fois par jour.

Le conseil en plus: une bonne hygiène buccale est indispensable. Utiliser de préférence une brosse à dents souple pour ne pas blesser la bouche.

#6 LA PROPOLIS

La propolis est un ensemble de substances résineuses, gommeuses et balsamiques récoltées par les abeilles sur les bourgeons de certains végétaux. Cette résine est utilisée pour assurer l'étanchéité et l'asepsie de la ruche. Sa richesse réside dans la multitude de ses composants (plus de 400) : flavonoïdes (des antioxydants), huiles essentielles, mais aussi oligo-éléments (zinc, silice, fer), acides aminés... qui en font une substance aux nombreux bienfaits. Elle est anti-inflammatoire, cicatrisante, antiseptique, anesthésiante, purifiante.

Comment l'utiliser?

Mâcher une barre de propolis purifiée, et la garder en bouche le plus longtemps possible, avant d'avaler ou jeter.

Appliquer sur l'aphte la solution huileuse de propolis, puis masser délicatement les ulcérations.

Faire un bain de bouche, 2 ou 3 fois par jour, avec la même solution de propolis » mélangée à un peu d'eau chaude.

Le conseil en plus : privilégier les fruits et les légumes épluchés crus, cuits ou mixés (purée, compote...).

LES REMÈDES HOMÉO

L'homéopathie prend en compte la façon dont les symptômes s'expriment chez le patient, contrairement à l'allopathie, ce qui permet de proposer un traitement adapté à chaque situation. Les substances utilisées sont fortement diluées et n'entraînent pas d'effets secondaires.

Comment les utiliser

L'aphte est situé à l'intérieur des joues, il est blanc et douloureux : Borax 5 CH, 5 granules, 3 fois par jour. Il est fissuré, douloureux, très sensible au chaud : Borax 5 CH et Nitricum acidum 5 CH, 5 granules de chaque, 3 fois par jour.

Il est blanc, accompagné d'hyper­salivation et de mauvaise haleine : Mercurius solubilis 5 CH, 5 granules, 3 fois par jour.

Les aphtes sont plus douloureux la nuit et la bouche est rouge foncé : Lachesis 5 CH, 5 granules, 3 fois par jour.

Les conseils en plus : supprimer certains aliments : fruits secs ou acides, épices, gruyère, tomates, agrumes, ananas, fraises, kiwis, noix.