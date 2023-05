La troisième et dernière étape du Trophée Centre Morbihan, disputée dimanche après-midi sur une distance de 115,6 kilomètres entre Lizio et Locminé (Bretagne) a été marquée par l'abandon de cinq des six internationaux algériens engagés, en l'occurrence Mounir Lalaoui, Riad Bekhti, Djaoued Nehari, Nasrallah Essemiani et Anès Riahi.

La course a été remportée par l'international Italien Andrea Bessega, ayant couvert la distance en 2h40'11'', avec une vitesse moyenne de 43,3 km/h.

Il a devancé les Français Vincent Bodet (Team 31 Jolly Cycles U19) et Clément Sanchez (Pays de la Loire), au moment où l'international britannique Michael Ben Wiggins s'est adjugé la première place au classement final du général.

Le sixième et dernier international algérien engagé dans cette course, Bachir Chennafi, est allé au bout de l'épreuve.

Il a terminé 75e, avec 7:12" de retard sur le vainqueur.

Au général, Chennafi a terminé 65e, avec 9:13'' de retard sur Wiggins, ayant couvert les 251,5 kilomètres de ce Trophée Centre Morbihan en 5h45'22'', avec une vitesse moyenne de 4 3,743 km/h.

Par ailleurs, le titre de meilleur grimpeur est revenu au Belge Lars Vanden Heede, avec 24 points, devant l'Espagnol Pablo Gonzalez Lospitao (16 pts) et le Slovaque Samuel Novak (9 pts).

Dirigée par le coach Elyès Laroui, la sélection nationale juniors se trouve en France depuis le 26 avril dernier, où elle effectue un stage bloqué avec son homologue seniors dans la région de Boissy-le-Châtel. Un regroupement en commun avec le club parisien All Cycles Val d'Europe, qui se prolongera jusqu'au 26 juin prochain, pour continuer à préparer les importantes échéances internationales à venir.

Cette édition 2023 du Trophée centre Morbihan s'inscrit d'ailleurs dans le programme précompétitif de la sélection nationale juniors, alors que les seniors ont été engagés dans la 76e édition du Grand Prix de La Rouchouze, disputée jeudi dernier à Langeais, en Indre-et-Loire (France).