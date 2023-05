Le nom de l’Algérie n’a pas cessé d’être cité et acclamé par les Sahraouis, responsables et citoyens, durant les festivités du 50e anniversaire du déclenchement de la lutte armée et la création du Front Polisario, pour son soutien aux peuples opprimés et en termes de lutte pour l'indépendance.

Pour le président sahraoui et secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali, le soutien de l’Algérie en faveur du peuple sahraoui est tout simplement inoubliable.

"L'Algérie et à sa tête, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a réaffirmé sa position totalement cohérente avec la Charte et les résolutions des Nations unies ainsi qu'avec l'Acte constitutif de l'Union africaine et tout particulièrement avec les principes et les valeurs de la glorieuse Révolution du 1er novembre 1954. Tous mes remerciements et ma gratitude au peuple algérien et au grand Etat algérien", a déclaré M. Ghali lors de son allocution marquant le début du défilé militaire organisé samedi à Aousserd, dans les Camps de réfugiés sahraouis.

"Le peuple sahraoui n’oubliera jamais le soutien indéfectible et sans limites de l’Algérie", a-t-il assuré.

Emboîtant le pas au président Ghali, le ministre sahraoui des Affaires étrangères, Mohamed Sidati, a indiqué, vendredi soir, en conférence de presse à laquelle ont assisté nombre de médias étrangers, que les Sahraouis "ne pourront jamais remercier l’Algérie assez" pour son rôle dans la défense de la cause sahraouie.

Même son de cloche chez le vice-président du Parlement sahraoui, Salek Mohamed El Mehdi, pour qui les acquis et succès de la cause sahraouie à l’échelle internationale doivent beaucoup à l'Algérie.

Le secrétaire général de l'Union des journalistes et écrivains sahraouis, Nafaai Ahmed Mohamed, chargé également durant les festivités de l’animation et l’accompagnement des délégations étrangères, a déclaré samedi, lors de la conférence internationale de solidarité avec le peuple sahraoui, que l’Algérie est le pays dont la présence et la disponibilité ne venaient jamais à manquer.

La reconnaissance et les remerciements à l’Algérie pour son rôle et sa position immuable en faveur de la cause sahraouie ont été exprimés également par les invités et amis étrangers du peuple sahraoui, pour qui l’Algérie est désormais un exemple à suivre pour les pays du monde entier en matière d’engagement et de défense des causes justes. "L’Algérie, qui revient en force sur l’échiquier régional et international, est un atout inestimable pour le peuple sahraoui et sa juste cause", se sont accordé à dire des représentants des Parlements cubain et vénézuélien.

"L’Algérie et l’Afrique du Sud, qui défendent le droit du peuple sahraoui à l’autodétermination, sont sans doute un acquis majeur pour la cause sahraouie aux fora internationaux", a souligné de son côté la députée Sud-africaine du parti du Congrès national africain (ANC), Makgabo Reginah Mhaule.

Par ailleurs, le nom de l’Algérie a été longuement scandé durant les défilés militaire et civil, ainsi que d’autres manifestations et les "Vive l’Algérie" fusaient de partout. Le match qu’a disputé samedi la sélection sahraouie de football face au MC Alger a été d’ailleurs très suivi et commenté. "Peu importe le vainqueur, la grande victoire est de jouer avec un aussi vieux club de l’Algérie connu à l’échelle internationale", a indiqué à l’APS, Zaydane, un habitant d'Aousserd, remerciant les initiateurs de ce match qui a fait connaître d'ores et déjà l’équipe sahraouie.