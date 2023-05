Les travaux de la conférence internationale commémorant le 75e anniversaire de la Nakba palestinienne ont débuté lundi au Centre international des conférences Abdelatif-Rahal (CIC, Alger), sous le thème "La Nakba, un crime continu, le retour est un droit", avec la participation de membres du gouvernement, de personnalités palestiniennes et de représentants de diverses factions palestiniennes, ainsi que d'organisations nationales et internationales.

Le programme de cette conférence organisée par le ministère des Moudjahidine et des Ayants-droit, en collaboration avec le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger et avec la participation de l'ambassade de Palestine en Algérie, comprend des conférences et interventions sur les souffrances du peuple palestinien depuis la violation et la judaïsation de ses terres et sur les agressions contre ses biens et les symboles de son identité.

Les thèmes de ces conférences sont : "Le complot international pour judaïser la Palestine", "la Nakba et ses maux", "la Palestine dans la mémoire des Algériens" et "Les Arabes, la réunification des rangs et la question de la Palestine". Les organisateurs de cette manifestation visent à mettre en lumière la complicité internationale dans la création de l'entité sioniste et de la Nakba palestinienne, à dénoncer les crimes de cette entité dans les territoires palestiniens occupés et à réaffirmer les positions immuables de l'Algérie (gouvernement et peuple) de soutien au peuple palestinien et sa juste cause, en plus de souligner la nécessité de la réunification des rangs arabes et palestiniens.

Le programme de cette rencontre comprend également la tenue de conférences animées par des professeurs algériens et palestiniens sur "Les liens spirituels entre l'Algérie et la Palestine", "La question des réfugiés palestiniens dans la balance de la justice internationale" ainsi que

"L'Algérie et la question palestinienne, le chemin historique et les défis du présent". Dans le cadre de cet événement international, un timbre postal sera émis à l'occasion du 75e anniversaire de la Nakba palestinienne, incarnant la mosquée sainte d'Al-Aqsa.

La conférence prévoit, en outre, de nombreuses activités culturelles, comme la projection d'un film documentaire et la création d'un pavillon à la cause palestinienne au Musée national du Moudjahid.