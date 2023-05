L'Algérie a condamné dans "les termes les plus fermes", la prise d'assaut de la mosquée Al-Aqsa par un responsable de l'entité sioniste dans "une violation flagrante et répétée" du droit international, et a appelé la communauté internationale à assumer toutes ses responsabilités face à une grave escalade de l'occupant sioniste à l'encontre du peuple palestinien, a indiqué lundi un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger.

L'Algérie condamne dans "les termes les plus fermes" la prise d'assaut de la mosquée Al-Aqsa par un responsable de l'occupation sioniste, sous la protection des forces d’occupation, dans "une violation flagrante et répétée du droit international et des décisions de la légalité internationale pertinentes", lit-on dans le communiqué. L'Algérie réitère sa condamnation de ces pratiques provocatrices qui font suite à une série d'agressions sionistes systématiques contre le peuple palestinien et ses droits légitimes inaliénables et appelle la communauté internationale à assumer toutes ses responsabilités face à une grave escalade de l'occupant sioniste et son intransigeance à l'encontre du peuple palestinien, ajoute le communiqué.

L'Algérie réaffirme son entière solidarité avec le peuple palestinien frère, ainsi que sa position constante en faveur de la cause palestinienne juste pour le recouvrement de ses droits légitimes, notamment le droit à l’établissement de son Etat indépendant avec El-Qods Echarif comme capitale, conclut le communiqué.