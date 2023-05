Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a été honoré, lundi, en reconnaissance de ses efforts en faveur de la cause palestinienne, et ce à l'issue des travaux de la conférence internationale commémorant le 75e anniversaire de la Nakba, tenue au Centre international des conférences "Abdelatif-Rahal" (CIC, Alger).

Cette distinction, un livre du Saint Coran dans un coffret portant une maquette de la mosquée Al-Aqsa et du Dôme du Rocher, a été remise au ministre des Moudjahidine et des Ayants droit, Laïd Rebiga, par le président de l'Assemblée nationale palestinienne, Rouhi Fatouh, qui a affirmé que cet hommage du Président palestinien, M. Mahmoud Abbas, se veut "une reconnaissance pour le rôle du Président Tebboune dans l'unification des rangs palestiniens, et pour ses efforts continus visant à mobiliser le soutien arabe et international en faveur de la juste cause palestinienne".

A cette occasion, M. Fatouh a transmis les salutations du président palestinien à son frère le Président Tebboune, lui exprimant sa fierté d'être avec la délégation palestinienne en terre d'Algérie.