Le Paradou AC s'est imposé sur le fil dimanche au stade Omar Benrabah de Dar El-Beïda face à l'USM Alger 2-1 (mi-temps : 1-0), en match disputé dans le cadre de la mise à jour de la 20e journée du championnat de ligue 1 Mobilis.

Les Pacistes ont ouvert le score par Mokadem (31e), avant que l'USMA n'égalise en seconde période grâce à l'attaquant Al-Haraish (55e).

Alors que tout le monde croyait que les deux équipes allaient se quitter sur un score de parité, Bouzida a surgi dans le temps additionnel (90e+5) pour inscrire le but victorieux.

Une victoire précieuse pour les "Académiciens" qui reviennent à un point du premier non relégable, le NC Magra (14e, 26 pts), et se relancent dans la course au maintien, avec 25 points au compteur.

De son côté, l'USMA reste scotchée à la 8e place avec 32 points.

Le club de Soustara pourra même prétendre monter sur le podium puisqu'il aura à disputer deux autres matchs en retard à domicile, l'un contre le MC Oran (21e journée), l'autre contre le MC Alger (23e journée), forcé au repos depuis plus de trois semaines.

L'entraîneur des "Rouge et Noir" Abdelhak Benchikha a aligné un onze largement remanié, à une semaine de la finale (aller) de la Coupe de la Confédération de la CAF à Dar Es-Salaam, contre les Tanzaniens des Young Africans.

Dimanche, 21 mai :

Paradou AC - USM Alger 2-1

Classement : Pts J

1). CR Belouizdad 50 23

2). CS Constantine 43 23

3). MC Alger 36 22

4). ES Sétif 35 23

--). USM Khenchela 35 23

6). MC El-Bayadh 33 23

--). JS Saoura 33 23

8).USM Alger 32 21

9). ASO Chlef 30 23

--). MC Oran 30 22

11). RC Arbaâ 29 23

12). US Biskra 28 23

13). JS Kabylie 27 23

14). NC Magra 26 23

15). Paradou AC 25 23

16). HBC-Laïd 03 23.