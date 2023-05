Un million d’espèces sont menacées de disparition du fait de la dégradation des habitats, de l’exacerbation de la pollution et de l’aggravation de la crise climatique, déploré le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, appelant à cesser la guerre livrée à la nature.

Dans un message à l’occasion de la Journée internationale de la diversité biologique, célébrée le 22 mai de chaque année, M.

Guterres a appelé "à cesser la guerre que nous livrons à la nature", notant que "nos actes ravagent chaque coin de la planète".

En cette Journée internationale de la diversité biologique, "nous réfléchissons à notre relation avec la nature qui nous maintient en vie", ajoute le chef de l'ONU.

"De l’air que nous respirons à la nourriture que nous consommons, de l’énergie qui nous alimente aux médicaments qui nous guérissent, nous dépendons totalement d’écosystèmes sains", rappelle-t-il.

Dans son message, M. Guterres estime qu'il "nous faut à présent concrétiser l'accord Cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal de 2022, qui a constitué "une étape impo rtante". Cela signifie, "garantir des modes de production et de consommation durables, cesser de subventionner les activités qui détruisent la nature pour privilégier les solutions vertes, reconnaître les droits des peuples autochtones et des populations locales, qui sont les meilleurs protecteurs de la biodiversité de notre planète", explique-t-il. Pour le SG de l'ONU, les Etats et les entreprises devraient également prendre des mesures "plus musclées et plus rapides", pour combattre la perte de biodiversité et la crise climatique, insistant à travailler "ensemble", au-delà des gouvernements, de la société civile et du secteur privé, afin d’assurer la viabilité de l’humanité. La conclusion de la 15ème réunion de la Conférence des Parties à la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique, en décembre 2022, a débouché sur l’adoption du Cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal.

Le Cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal vise à stopper "la perte de nature". Ce cadre comporte plusieurs cibles mondiales à atteindre à l’horizon 2030 et au-delà en vue de la protection et de l’utilisation durable de la biodiversité.

Il se compose de quatre objectifs globaux à l’horizon 2050 axés sur la santé des écosystèmes et des espèces, notamment pour mettre fin à l’ex tinction d’origine anthropique d’espèces, l’utilisation durable de la biodiversité, le partage équitable d’avantages, ainsi que la mise en œuvre et le financement, notamment pour combler le déficit de financement de la biodiversité qui s’élève à 700 milliards de dollars par an.