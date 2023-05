Des projets de réalisation de réseaux d’assainissement au profit de plusieurs localités dans la wilaya d’Ain Defla ont été lancés par les autorités locales en vue d’améliorer le cadre de vie des populations, a-t-on appris, dimanche, auprès des services de la wilaya.

Lancées, jeudi dernier, ces projets concernent les communes d’El Attaf, Djelida et Miliana, a-t-on ajouté, signalant que ces opérations visent à éradiquer les fosses septiques constituant une "source de prolifération des maladies à transmission hydrique (MTH )". Dans la commune d’El Attaf, souligne la même source, le wali, Abdelghani Filali, a donné le coup d’envoi des travaux de réalisation d’un collecteur principal d’assainissement des villages d’Ouled Moussa et d’Atba, en insistant sur le respect des délais de réalisation et des normes techniques en vigueur.

Le chef de l'exécutif a affirmé que les maisons seront raccordées au réseau d’assainissement dès que le projet du collecteur principal sera achevé, demandant aux services concernés d’établir, dans les meilleurs délais, les fiches techniques pour l’extension et la rénovation du réseau d’assainissement, le raccordement au réseau de gaz naturel et la rénovation du réseau de distribution d’eau potable au niveau de la commune d’El Attaf.

M. Filali a également procédé au lancement du projet de réalisation d’un réseau d’assainissement pour le village agricole Baba Idris dans la commune de Djelida.

Sur place, wali a instruit les services de la wilaya de prendre en charge les doléances des habitants des douars d’El Ouadia et d’El Hmaidia, concernant le renforcement du réseau de distribution d’eau potable, a-t-on indiqué. A Miliana, le même responsable a donné le coup d’envoi du projet de réalisation d’un canal pour protéger la Cité 05 juillet et Koudiet El Ghrab des inondations, demandant aussi d’accélérer la cadence des travaux de réalisation du réseau d’assainissement, pour entamer les travaux d’aménagement et de bitumage de la route desservant les quartiers en question, a-t-on souligné de même source.