Plus de 700 millions DA ont été débloqués pour le renouvellement du réseau d’assainissement de la commune d’El Bayadh, a-t-on appris samedi du président de l’Assemblée populaire communale du chef-lieu de wilaya Belbachir Mabrouk.

Le montant, a-t-il indiqué, a été dégagé à la fois par la Caisse de garantie et de solidarité des collectivités locales et le Plan communal de développement pour le renouvellement du réseau d’assainissement de plusieurs quartiers d’habitation d’El Bayadh, notamment les vieux quartiers.

Cette opération de développement en cours, dont les délais de réalisation ont été fixés à huit mois au plus tard, concerne les procédures administratives qui sont en voie d’achèvement, dont la désignation des entreprises de réalisation pour lancer, prochainement, cette opération au niveau du centre ville, notamment dans les quartiers "Echourouk", "El Annacer", "El Arsad El Jaouia", "El Moudjahidine", "El Fidaïyine", "Base Bouchrit" et "Sidi Cheikh".

Par ailleurs, une opération de réhabilitation du réseau routier, concernant, notamment, les axes principaux, sera bientôt lancée pour une enveloppe de près de 600 millions DA, un financement conjoint de la Caisse de garantie et de solidarité des collectivités locales, du plan communal de développement et du programme sectoriel. Cette opération, qui sera réalisée en cinq mois et dont les procédures administratives sont en cours d’élaboration, concerne la route d’Aflou, le Boulevard du 5 juillet, la rue du centre culturel, la route principale menant à haï (quartier) Ouled Yahia, la rue "El Hammassa", haï "Ouled El Ferrane", le chemin reliant l’Agence de l’emploi et la rampe Goudjil et d’autres artères.

Il est prévu également le lancement prochain de cinq ouvrages d’art (ponts) pour décongestionner la ville, fluidifier la circulation automobile et faciliter le passage piétons, notamment à l’intérieur du tissu urbain de la commune d’El Bayadh.

Ces ouvrages d’art, dont les travaux de réalisation sont supervisés par la Direction des travaux publics, relieront haï "Ouled Yahia" à Haï "El Louz", Haï "Ksar Boukhouada" au groupement d’habitat "Thénia 1" et le groupement d’habitat "Thénia 2" à Haï "El Qods" et haï "Belle vue".

Pour désengorger la circulation routière au chef-lieu de wilaya, notamment au niveau en cours d’aménagement de la route principale de haï "El Anasser", les travaux de réalisation du dédoublement de la voie d’évitement sont en cours sur une longueur de 1,2 km, à hauteur du rond-point, de la conservation des forêts à haï El Badr, qui sera livré dans 4 mois.