Le ministre de l’Hydraulique, Taha Derbal, a affirmé samedi a Bechar que "le projet d’envergure de transfert des eaux albiennes du champ de captage de Guetrani (200 km au nord du chef lieu de wilaya), vers Bechar a pour unique objectif la sécurisation de l’alimentation en eau potable (Aep) des habitants de cette région du sud-ouest du pays".

"Ce projet qui vient en appoint à celui de Boussir, et qui permettra à l’avenir la mise en place d’une nouvelle offre en eau estimée a 80.000 M3 par jour, grâce à 26 forages de 550 mètres de profondeur, va contribuer à répondre aux besoins d’Aep des habitants, mais également à ceux des secteurs de l’agriculture, de l’industrie et du tourisme", a-t-il précisé dans une déclaration à la presse en marge de sa visite du site de ce projet. "Ce projet qui a nécessité un investissement sectoriel de 32 milliards de DA et dont la première phase des travaux de forages-témoins a donné des résultats positifs, porte sur la réalisation d’un total de 26 forages confiés à une entreprise publique spécialisée, d’un réseau de collecte des eaux sur un linéaire de 57 km, une canalisation de conduite vers Béchar de 213 km, trois (3) grandes stations de pompage, un (1) château d’eau d’une capacité de 20.000 mètres cubes (M3)", selon Messaoud Maatar, directeur-géneral de l’agence nationale des barrages et des transferts (ANBT).

"En marge de ces travaux, il est aussi prévu au titre de ce même projet hydraulique d’envergure, la mise en place d’un vaste réseau de télégestion pour toute l’infrastructure de captage et transfert sur un parcours de 270 km des eaux du champ de captage des eaux albiennes de Guetrani", a-t-il explique.

"Ce projet, vise également la diversification des modes de production d’eau pour assurer la sécurité hydrique dans la région, en termes de besoins d’AEP, qui était dans le passé alimentée à partir du barrage de "Djorf Ettorba", dont le niveau des eaux a énormément baissé à cause de la sécheresse qui sévit dans la région", a-t-il ajouté. "L’approvisionnement de la population de la région est assuré, actuellement, par un champ de captage d’une nappe similaire en l’occurrence celui de Boussir (190 km au nord de Béchar) avec une quantité transférée quotidiennement vers cette collectivité de 28.000 M3, grâce à une dizaine de forages", a-t-il signalé. Le ministre de l’hydraulique poursuivra dimanche sa vis ite de travail et d’inspection à Abadla (88 km au sud de Bechar), ou il procédera à la mise en service officiel du nouveau projet de transfert des eaux du champ de captage de Menounet, pour l’Aep des populations de cette collectivité, de même qu’il donnera le coup d’envoi du chantier de réalisation d’un chateaux-d’eaux d’une capacité de retenue de 25.000 M3 à Bechar, inscrit et retenu pour ce chef lieu de wilaya dans le cadre d’une vaste opération de renforcement des infrastructures de stockage des eaux dont a bénéficier cette région et portant sur la concrétisation de trois (3) autres projets similaire soit une capacité de stockage globale de 100.000, pour le renforcement de l’Aep des habitants de cette région.