Le médiateur de la République, Madjid Ammour, a indiqué, samedi à Guelma, que la concrétisation progressive de projets visant à prendre en charge les habitants des zones d’ombre, à travers le pays, vise à éliminer les disparités entre régions en matière de développement.

Dans sa réponse aux préoccupations des habitants d’Ain Arkou, un groupement d’habitations situé à environ 5 km de la commune de Tamlouka, M. Ammour a souligné que la prise en charge de tous les besoins recensés dans chaque wilaya s’inscrit dans le cadre de la concrétisation de l’engagement du Président de la République à "éliminer les disparités entre les régions".

Dans le cadre de la première journée d’une visite d’inspection et de travail de deux jours dans la wilaya de Guelma, le médiateur de la République a écouté un exposé détaillé sur 4 projets de développement portant, dans le cadre des programmes communaux de développement (PCD), sur la réhabilitation et la rénovation du réseau d’eau potable, dans cette localité secondaire qui compte plus de 5.000 habitants.

Le médiateur de la République a souligné qu’en plus des projets réalisés au titre du programme de prise en charge des zones d’ombre, d’autres seront achevés dans le cadre des différents programmes de développement afin d’améliorer le cadre de vie des citoyens.

Dans une déclaration aux médias au siège de la wilaya, M. Ammour a réitéré que sa visite à la wilaya de Guelma vise à "répondre aux préoccupations des citoyens, qu’il s’agisse d’amélioration du cadre de vie et des équipements publics ou de fourniture d'un meilleur service public au citoyen".

Il a également souligné que sa visite a aussi permis d’inspecter certains projets d’investissement qui enregistraient des difficultés empêchant leur exploitation. Il a assuré, à cet égard, que l’Etat veillera à ce que ces investissements soient pris en charge au profit de la wilaya.

Le médiateur de la République s’est rendu, au premier jour de sa tournée dans la wilaya de Guelma, à un exploitant agricole établi dans la commune d’Héliopolis dans le cadre de l’investissement privé.

S’étendant sur une superficie de 68 hectares, l’exploitation est répartie sur des vergers d’arbres fruitiers et des zones dédiées à la production de céréales.

M. Ammour a également visité, à la zone industrielle de Draâ Lahreche (commune de Guelma), une unité de production de structures métalliques légères pour conclure le premier jour de sa visite par une réunion, au chef-lieu de la wilaya, avec les membres de la société civile dans la grande Salle de Conférences.