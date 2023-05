Le Fonds monétaire international (FMI) et les autorités malgaches sont parvenus à un accord en vue de la quatrième revue du programme économique de Madagascar, dans le cadre de la Facilité élargie de crédit (FEC), a indiqué le FMI dans un rapport.

Cette revue devrait conduire à un décaissement d'environ 32 millions de dollars américains en faveur de Madagascar après approbation de la revue par le Conseil d'administration du FMI prévue en juin, a déclaré le chef de la mission de revue, Frédéric Lambert, dans le rapport. L'accord soutient la reprise de Madagascar après la pandémie et appuie les autorités dans leurs efforts de renforcement de la stabilité économique et de réduction de la pauvreté, selon la même source.

Les progrès se sont poursuivis dans le programme de réformes structurelles des autorités malgaches, a indiqué le rapport.

Il s'agit notamment des modifications du cadre juridique des marchés publics pour permettre la collecte et la publication des informations et de la révision du code minier, conformément aux recommandations de la Banque mondiale et du FMI.

En outre, le gouver nement malgache ambitionne de réduire les risques budgétaires, d'améliorer la transparence et la gouvernance budgétaires, et de renforcer les filets de sécurité sociale, selon la même source.

Selon les prévisions du FMI, après un rebond de 5,7 % en 2021, le taux de croissance de Madagascar devrait ralentir à 4% en 2023, à cause des perturbations liées aux conditions météorologiques, des difficultés du secteur de la vanille, et des incertitudes sur la croissance mondiale, entre autres.