Les réservations hôtelières de la nouvelle saison touristique en Tunisie ont augmenté de 30 % par rapport à l'année 2019 augurant une reprise du secteur touristique, a indiqué le président de la Fédération Tunisienne des agences de voyages et de tourisme, Ahmed Betaieb.

Betaieb a relevé que la destination Tunisie a retrouvé son attractivité grâce aux efforts déployés par toutes les parties concernées, évoquant à cet effet, les prévisions d'une hausse du nombre des nuitées passées dans les unités hôtelières en Tunisie à des taux variant entre 20 et 30% par rapport à l'année 2019 (année de référence).

Le président de la Fédération a évoqué le retour à la normale du nombre des touristes des marchés européens ''classiques'' (Allemagne, France et l' Angleterre) par rapport à l'année 2019 contre l'apparition d'un nouveau marché, l'Arménie.

Il a souligné que l'existence de destinations touristiques concurrentes oblige la Tunisie à surmonter les problèmes et défis posés dans le secteur du tourisme et à se positionner aux premiers rangs en attirant les touristes des destinations traditionnelles, des pays voisins et de toutes les parties du monde.

La Tunisie avait attiré, jusqu'au 20 décembre 2019 (l'année de référence avant la pandémie de Corona), environ 9 millions et 30 000 touristes à un moment où les recettes du secteur ont augmenté pour dépasser 5350 millions de dinars tunisiens (DT), selon les données fournies par l'ancien ministre du Tourisme, René Trabelsi. Au 30 novembre 2019, le nombre de nuitées passées en unités hôtelières a augmenté de 11,3% par rapport à la même période en 2018, pour atteindre 28,8 millions de nuitées.