Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mohamed Abdelhafid Henni a reçu, samedi à Alger, le ministre sénégalais de l'Agriculture, de l'Equipement rural et de la Souveraineté alimentaire, Aly Ngouille Ndiaye, avec lequel il a abordé les moyens de renforcer la coopération bilatérale et le partenariat dans le domaine agricole, indique un communiqué du ministère.

Lors de cette rencontre au siège du ministère, en présence de l'ambassadeur du Sénégal en Algérie et des cadres des deux ministères, les deux parties ont convenu d'élaborer un projet d'accord de coopération entre les deux pays dans le domaine de la recherche et de la formation, notamment en matière de production de semences.

Après avoir passé en revue la stratégie du secteur pour le développement et la modernisation de l'agriculture en Algérie, M. Henni a mis en avant l'expérience pionnière de l'Algérie dans le domaine de la recherche scientifique, à travers le renforcement du rôle des instituts et centres de formation et de recherche relevant du secteur qui participent activement au développement de l'agriculture.

De son côté, le mini stre sénégalais a exprimé son admiration pour le niveau de progrès enregistré dans le domaine agricole en Algérie, notamment en matière de recherche scientifique et de production de semences, de dattes, notamment Deglet nour, et d'huile d'olive, soulignant sa volonté d'étendre la coopération et le partenariat entre les deux pays.

La rencontre, qui a contribué au "renforcement des relations de fraternité et d'amitié entre les deux pays", a permis de mettre en exergue les principales réalisations du secteur, d'autant que le Sénégal est l'invité d'honneur du Salon international de l'agriculture, de l'élevage et de l'agro-industrie (SIPSA), prévu du 22 au 25 mai au Palais des expositions des Pins maritimes.