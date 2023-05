L’expérience cumulée par l’Algérie en matière de développement industriel et d'énergies renouvelables a été mise en exergue samedi à Ghardaïa devant un panel de chercheurs et de hauts cadres de l'Institut national des études politiques et stratégiques de la République fédérale du Nigéria (NIPSS), en visite en Algérie depuis le 14 mai.

La mission nigériane a visité la mini-centrale solaire pilote à cycle combiné (énergie solaire) d’une puissance de 1,1 Mégawatt (MW) à Oued N’Chou à une dizaine de Km au Nord du chef-lieu de wilaya, réalisée sur une superficie de 10 hectares et dotée de 6.000 panneaux photovoltaïques.

Les hôtes de l’Algérie ont également visité le nouveau Ksar de Tafilelt, un site écologique considéré comme une expérience humaine particulière est une contribution des habitants du M’zab pour atténuer les effets du changement climatique et préserver la biodiversité des oasis.

Ce ksar est une expérience atypique avec des maisons en synergie avec les spécificités de l’architecture locale et des matériaux du terroir, alliant l’ar chitecture et le développement durable avec un intérêt particulier pour la préservation de l’environnement et le bien vivre ensemble, a expliqué l’initiateur du projet, Dr Ahmed Nouh.

Poursuivant sa visite, la délégation nigériane s’est enquise des potentialités industrielles en matière de réalisation de gazoducs et oléoducs au sein de l’entreprise nationale ALFAPIPE, spécialisée dans la fabrication de tubes en acier soudés en spirales et destinés au secteur de transports des hydrocarbures, avant de se rendre à l’unité de recherche appliquée en énergie renouvelable (URAER) de Ghardaïa.

Intervenant lors de l’exposé devant les membres de la délégation, le directeur de l’URAER, Djelloul Djaafar, a mis l’accent sur les objectifs affichés en matière d'énergies propres et renouvelables développées par l’Algérie pour réduire les énergies fossiles.

Dans une déclaration à l’APS, Aig Do Galadanchi, membre du NIPSS, a exprimé sa satisfaction quant à la qualité des échanges entretenus dans le cadre de cette visite, plaidant pour leur renforcement sur d’autres thématiques et soulignant la volonté de son pays de développer une coopération fructueuse entre le Nigéria et l’Algérie dans divers secteurs.

Cette visite se veut une occasion idoine d’échanger sur l’ensemble des opportunités de coopération entre le s deux pays, a-t-il soutenu.