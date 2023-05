Un programme "spécial" saison estivale 2023 pour renforcer la distribution de l'électrité et du service public en matière de prestations énergétiques dans la wilaya de Bechar, vient d’être mis en œuvre par la direction de distribution de la société d’électricité et du gaz (Sonelgaz-distribution), a-t-on appris dimanche auprès de cette société .

Ce programme qui a nécessité un investissement de 337 millions dinars consiste notamment en la réalisation et équipement de neuf (9) nouveaux centres transformateurs de moyenne et basse tension (MT et BT), en plus du renforcement du réseau de distribution de l’énergie électrique par la réalisation de 57,53 kilomètres de réseaux de transport et distribution de cette énergie dont 19,714 kilomètres de lignes de moyenne tension (MT) et 37,820 kilomètres de basse tension (BT ) et la maintenance de 547 kilomètres du réseau de distribution (MT et BT), a précisé à l’APS la chargée de la communication Linda Mekkaoui .

Toujours en perspective de la saison estivale, connue pour les pics de consommation électrique due à l’utilisatio n généralisée des appareils de climatisation et de la chaine de froid, il a été procédé au titre du même programme à la rénovation d’un linéaire de 69,521 kilomètres du réseau de distribution de moyenne et basse tension à travers les communes de Bechar et Abadla et la région frontalière de Béni-Ounif, a-t- elle expliqué.

La wilaya de Bechar compte plus de 78.000 abonnés au réseau électrique alimentés à travers un réseau de transport et de distribution de 2.604 kilomètres et 1.316 centres de transformation de la même énergie dont neuf (9) nouveaux centres ont été récemment réalisés . L’alimentation de la wilaya en cette énergie est assurée à partir de deux (2) lignes de très haute tension (THT) de 400 KV, connectées au réseau national, et aussi à partir d’une centrale électrique à turbines qui dispose d’une capacité de production globale de 80 MW, a-t-on fait savoir.