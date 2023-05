Une caravane sur l’entrepreneuriat et l'innovation a été lancée à Bouira

et sillonnera durant trois jours les différentes communes de la wilaya afin de

sensibiliser et d’encourager les porteurs de projets à concrétiser leurs idées,

a-t-on appris dimanche des organisateurs.

Le coup d’envoi de cette caravane, initiée par le Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ), a été donné par le wali Abdelkrim Laâmouri, avec la participation de plusieurs petites entreprises activant dans les domaines des technologies et de l’environnement, notamment.

Placée sous le slogan "du demandeur d’emploi au créateur d’emploi", cette caravane sillonnera plusieurs communes de la wilaya afin de "sensibiliser les jeunes sur l’importance d'entreprendre d'investir et de créer des projets", a affirmé, dans une déclaration à l'APS, un membre du bureau local du CSJ, Salem Boumelah.

Organisée en collaboration avec l'incubateur de projets de la wilaya, cette campagne "a pour objectif de faire la promotion de la culture entrepreneuriale chez les jeunes", a fait savoir M. Boumelah. Le même responsable a expliqué, en outre, qu’il s’agit d’une caravane qui "s’inscrit dans le cadre de l’accompagnement assuré par le Conseil supérieur de la jeunesse aux jeunes entrepreneurs pour les soutenir et les aider à réaliser leurs projets".