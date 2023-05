Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Brahim Merad a installé, dimanche à Alger, Hamoud Beldjoudi dans ses nouvelles fonctions de Directeur général (DG) du Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique (CRAAG), en remplacement de Abdelkrim Yelles-Chaouche, mis à la retraite.

La cérémonie d'installation s'est déroulée au siège du CRAAG à Bouzaréah, en présence du Wali d'Alger, Abdennour Rabhi et du Directeur Général de la Protection civile, le colonel Boualem Boughlef, ainsi que des cadres du Centre.

Dans son allocution à l'occasion, M. Merad a indiqué que ce centre "est une instance prestigieuse et un espace national dédié à la science et à la recherche dans des domaines stratégiques", soulignant l'importance d'"amorcer une nouvelle phase basée sur la modernisation et l'échange fructueux d'expertises".

"Il est impératif que le CRAAG soit d'un apport qualitatif dans la dynamique socioéconomique que connaît le pays", a souligné le ministre.

Dans le même cadre, M. Merad a salué les efforts de l'ancien DG qui a assumé, durant plus de 30 années, plusieur s responsabilités au sein du CRAAG, soulignant que le nouveau DG "est l'une des compétences du Centre qu'il a rejoint en 1998 et où il a occupé plusieurs postes".

Après la cérémonie d'installation, le ministre a inspecté les différents services et structures du CRAAG et écouté des explications fournies par leurs responsables.