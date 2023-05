Les travaux de réalisation du tronçon routier reliant Boughezoul (Médéa) à la limite nord de la wilaya de Djelfa, avancent à un rythme " soutenu ", a-t-on appris, dimanche, auprès de la direction des travaux publics de Médéa.

D’un linéaire de 7,5 km, ce tronçon représente la dernière portion de l’autoroute nord-sud qui traverse les wilayas de Blida et Médéa, sur une distance de 117 km, et qui permettra, une fois achevé, d’assurer une jonction rapide entre la localité de Boughezoul, au sud de Médéa, et la partie nord de la wilaya de Djelfa, a-t-on indiqué.

Les travaux de terrassement sont terminés sur toute la longueur de ce tronçon, alors que la partie revêtement enregistre un taux de réalisation estimé 65%, a-t-on fait savoir de même source.

Il a fait part, en outre, d’un taux d’avancement des travaux de compactage sur 85% du tracé, précisant que des segments de la route situés dans un relief accidenté font encore l’objet de travaux de remblaiement qui devraient être achevés d’ici quelques semaines.

La livraison de ce tronçon interviendra, selon la même source, "avant la fin de l’année ", ajoutant que son entrée en exploitation va assurer un "gain de temps" pour les automobilistes et les usagers transitant par l’autoroute nord-sud.

Son ouverture à la circulation automobile contribuera, a-t-on noté, à l’essor économique de nombreuses localités desservies par ce tronçon et au renforcement des voies de communication à l’intérieur de cette partie du territoire national.