Le ministre de la Santé, M. Abdelhak Saïhi s'est entretenu dimanche à Genève avec son homologue syrien, Hassan Ghabache sur les voies et moyens de renforcer la coopération entre les deux pays dans le domaine la santé, a indiqué un communiqué du ministère.

Cette rencontre bilatérale, tenue en marge des travaux de la 59e session du Conseil des ministres arabes de la Santé, et de son bureau exécutif, a permis de passer en revue les expertises et les expériences échangées pour renforcer la coopération entre les deux pays dans le domaine de la santé. M. Saïhi s'est félicité, à cette occasion, du retour de la Syrie au sein de la Ligue arabe, estimant que "c'est le fruit des efforts laborieux de l'Algérie à sa tête le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui n'a eu de cesse de rappeler que la Syrie "est un membre fondateur de la Ligue arabe et ne peut être isolée de son environnement arabe".

De son côté, le ministre syrien de la Santé a fait part de la volonté de son pays de "renforcer et de promouvoir la coopération bilatérale avec l'Algérie dans le domaine de la santé".