Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi a reçu, dimanche à Alger, la ministre tunisienne de l'Equipement et de l'Habitat, Sarra Zaafrani Zenzri avec laquelle il a examiné les moyens de renforcer la coopération bilatérale, notamment en matière d'échange d'expertise bancaire dans le domaine de l'habitat et des lois relatives à la Réglementation parasismique algérienne (RPA).

Lors de cette rencontre, tenue en marge des travaux du Colloque international: "Réduire le risque sismique : gouvernance et prospective", organisé par le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville sous le haut patronage du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, les deux ministres ont passé en revue la coopération bilatérale dans le secteur de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, avec la ratification prochaine d'un accord de coopération entre les deux pays.

Il a également été convenu, lors de cette rencontre, de créer deux groupes en vue d'échanger les expertises, le premier entre la Banque de l'Habitat (BH) de Tunisie e t la Banque nationale de l'Habitat, et le deuxième en matière des lois relatives aux RPA. Dans une déclaration à la presse à l'issue de la rencontre consultative, M. Belaribi a précisé que cette rencontre "s'est tenue dans le cadre de la coopération interarabe au titre de la nouvelle approche du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune", soulignant que l'Algérie était "disposée à échanger son expertise avec la partie tunisienne".

De son côté, la ministre tunisienne a mis en avant la "grande importance" de cette rencontre qui a permis, a-t-elle dit, de discuter des moyens de coopération interarabe dans les domaines de l'habitat et de la prévention du risque sismique, ajoutant que son pays souhaitait "bénéficier de l'expertise algérienne en matière de lois relatives au système parasismique".

La ministre tunisienne a en outre souligné que son pays était "disposé à partager son expérience avec la partie algérienne en matière d'expertise bancaire dans le domaine de l'habitat", précisant que la "Banque de l'habitat en Tunisie jouit de plus de soixante ans d'expérience".

A noter que la ministre tunisienne de l'Equipement et de l'Habitat a pris part, samedi au Centre international de conférences (CIC) Abdelatif-Rahal, à l'ouverture du Colloque international sur la réduction du risque sismique, organisé par le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville.