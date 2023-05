Un spectacle de contes, revisitant des histoires inspirées de récits fantastiques, a été animé samedi à Alger par les conteurs Kada Bensemicha et Farès Idir devant un public qui a apprécié une prestation originale.

Accueillis à la Villa Abdeltif, dans le cadre dans de l’exposition "Actes de vie" du plasticien algérien Denis Martinez, visible au même endroit jusqu’au 31 mai, les conteurs ont donné voix à des récits et histoires fantastiques puisés dans le riche patrimoine oral algérien. Rythmant leur récit avec des percussions du bendir et du karkabou, Kada Bensemicha et Farès Idir ont dépoussiéré des contes anciens, récits et devinettes transmises par le conte de génération en génération.

Dans un décor rehaussé par les oeuvres et installations de l'artiste Denis Martinez, présent à l'occasion, Kada Bensemicha a emmené le public dans une promenade poétique, dans un habillage sonore rythmé par les raisonnances du bendir et les tintements de karkabou. Usant de ses talents de conteur, Bensemicha a su réhabiliter l'art du conte populaire par une prestation singulière qui met en valeur le conte à travers l'interaction du public.

Statique ou en mouvement, les deux narrateurs ont déclamé contes et devinettes devant un public, invité à l'occasion à découvrir l'exposition de Denis Martinez.

Pour sa part, Farès Idir a gratifié le public d'une sélection de récits et légendes anciens puisés du patrimoine oral de Kabylie, où le vivre-ensemble, la solidarité, la loyauté et autres valeurs sont mises en exergue. Des légendes sur la générosité, la cupidité et l'espièglerie à Tajmaat, assemblée de village qui règle les conflits de la communauté, le conteur a donné une place importante aux rapports sociaux et aux valeurs qui consacrent l'entraide et la fraternité, à travers des personnages factitifs mais si attachants. Inaugurée le 13 mai, l'exposition "Actes de vie", organisée par l'Agence algérienne pour le rayonnement culturel (Aarc) restitue l'oeuvre de Denis Martinez sur plus de 50 ans, sculptures, peintures, et poèmes habillent Dar Abdeltif, en plus d'un programme artistique qui prévoit encore des performances musicales et des tables rondes.