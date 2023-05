Cinq personnes ont été arrêtées samedi soir dans le nord de la Grèce pour tentative de fraude électorale, a rapporté l'agence Athens News Agency dimanche, alors que la Grèce vote pour ses élections législatives.

Les policiers ont saisi 197 cartes d'identité, des passeports et un sac contenant notamment 114 enveloppes fermées, toutes avec le bulletin d'un même candidat à l'intérieur, ainsi qu'une somme de plus de 6.000 euros, a précisé la police régionale. Tout cela a été trouvé dans la voiture de l'une des personnes arrêtées, a ajouté la police, sans donner plus de précisions.