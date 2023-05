Le Secrétariat général de la Ligue des Etats arabes a condamné la prise d'assaut, dimanche matin, de la mosquée Al-Aqsa par un responsable sioniste, qualifiant l'acte d'"escalade dangereuse" qui s'inscrit dans une série de tentatives sionistes de modifier le statut juridique et historique existant.

Le sous-secrétaire général pour la Palestine et les territoires arabes occupés de la Ligue arabe, Saeed Abou Ali, a indiqué que cette incursion, est un fait condamnable et représente une escalade dangereuse qui pousse à faire exploser une spirale de violence et de tension qui risque d'enflammer toute la région.

Le gouvernement sioniste porte l'entière responsabilité de ses conséquences et de ses répercussions.

Il a souligné que la mosquée Al-Aqsa dans son intégralité est "un lieu de culte pour les musulmans, et que toutes les mesures prises par la puissance occupante, sont nulles et insignifiantes".

Abou Ali a souligné en outre que le gouvernement sioniste continue son escalade et son agression contre le peuple palestinien, ses biens et ses lieux saints, dans un effort frénétique pour contrec arrer tous les efforts visant à parvenir à la paix".

Le responsable de la Ligue arabe a appelé enfin la communauté internationale à "intervenir immédiatement pour mettre fin à l'agression (sioniste) en cours contre le peuple palestinien, à fournir une protection internationale au peuple palestinien et à promouvoir un processus de paix sérieux dans le cadre d'une conférence internationale et d'un délai précis qui mène à la fin de l'occupation et à l'établissement d'un Etat palestinien indépendant et souverain avec El Qods pour capitale".